Lazio-Genoa, probabili formazioni: rientra Radovanovic, squalificato Pandev

L'importante successo nel derby contro lo Spezia ha permesso al Grifone di blindare la classifica in chiave salvezza. Domenica 2 maggio alle ore 12.30 si gioca allo stadio Olimpico di Roma Lazio-Genoa, match valido per la 34esima giornata di Serie A con i bianconcelesti a caccia di punti Champions e i ragazzi di Ballardini che cercheranno di allungare la serie positiva per avvicinarsi ulteriormente al traguardo.

QUI LAZIO. Il successo 3-0 contro il Milan ha rilanciato la squadra di Simone Inzaghi nella corsa verso la Champions League, sono ora 5 i punti di distacco dal quarto posto, ma con una gara in meno rispetto alle avversarie. Out in difesa Acerbi per squalifica che dovrebbe essere sostituito da Hoedt, in attacco qualche problema fisico per Caicedo, ma la coppia titolare sarebbe comunque stata quella classica formata da Immobile e Correa.

QUI GENOA. La squalifica di Pandev dovrebbe aprire le porte alla coppia d'attacco formata da Destro e Scamacca, anche se scalpita Shomurodov dopo il goal contro lo Spezia. A centrocampo potrebbe essere rilanciato Zajc (l'alternativa è Pjaca in un ruolo in cui non ha convinto molto) mentre in difesa rientra dalla squalifica Radovanovic che andrà a comporre il reparto con Masiello e Criscito.

Probabili formazioni Lazio-Genoa

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Lulic, Luis Alberto; Correa, Immobile. All. Inzaghi S.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Scamacca, Destro. All. Ballardini.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.

Calcio d'inizio: domenica 2 maggio, ore 12.30

Dove vederla: DAZN.