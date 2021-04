Juventus-Genoa, probabili formazioni: squalificato Strootman, tegola Czyborra

Domenica 11 aprile alle ore 15 si gioca Juventus-Genoa all'Allianz Stadium di Torino, bianconeri ormai lontanissimi (-12) dall'Inter in ottica scudetto, ma reduci dall'importante successo contro il Napoli (2-1) nel recupero infrasettimanale. Grifone vicino alla salvezza con i suoi 32 punti, dopo la vittoria con il Parma è arrivato il pareggio 1-1 contro la Fiorentina.

QUI JUVENTUS. Ballottaggio Szczesny-Buffon in porta e out a causa del covid Bonucci e Bernardeschi. In difesa De Ligt e Danilo con Cuadrado e Alex Sandro sugli esterni. Rlancio a centrocampo per McKennie e ballottaggio tra Rabiot e Arthur mentre in attacco Morata in leggero vantaggio su Dybala per fare coppia con Cristiano Ronaldo.

QUI GENOA. Squalificato Strootman a centrocampo dove dovrebbe essere rilanciato Zajc con Badelj e Behrami (in vantaggio su Melegoni) mentre per il resto soliti dubbi in attacco dove Destro e Scamacca potrebbero essere confermati e rimangono in vantaggio su Shomurodov e Pjaca. Torna disponibile anche Pandev, partirà dalla panchina. Tegola Czyborra, si è fermato per un problema al ginocchio e deve essere valutata la sua disponibilità per il match; in caso di forfait pronto Biraschi.

Probabili formazioni Juventus-Genoa 11 aprile

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Danilo, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Behrami, Badelj, Zajc, Zappacosta; Destro, Scamacca. All. Ballardini.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Calcio d'inizio: domenica 11 aprile, ore 15.

Dove vederla: Sky, Now Tv e Sky Go.