Juventus-Genoa, probabili formazioni Coppa Italia: ottavi di finale con turnover?

Settimana di Coppa Italia con i match in gara secca validi per gli ottavi di finale della seconda competizione nazionale da martedì a giovedì. Mercoledì 13 gennaio 2021 alle ore 20.45 si gioca Juventus-Genoa all'Allianz Stadium di Torino, in palio il pass per i quarti: in caso di parità al 90esimo supplementari ed eventualmente anche calci di rigore. Quali saranno le probabili formazioni? Possibile turnover in casa Juve considerando che domenica i bianconeri sono attesi dalla super sfida contro l'Inter, già decisiva in ottica scudetto.

QUI JUVENTUS. Probabile turnover per Pirlo anche se alcune scelte saranno obbligate a causa di infortuni e contagi da covid. In porta chance per Buffon mentre in difesa potrebbe rifiatare Bonucci. Centrocampo con Rabiot, Arthur e Bentancur mentre in attacco si è infortunato Dybala, possibile staffetta a gara in corso tra Cristiano Ronaldo e Morata con Kulusevski a fare la seconda punta. Acciaccati McKennie e Chiesa, in isolamanto per il coronavirus Alex Sandro e Cuadrado. Possibili anche gli inserimenti di alcuni giovani (magari a gara in corso) come Da Graca e Dragusin.

QUI GENOA. Possibile tunrover anche per Ballardini, in porta Marchetti e in difesa potrebbe rivedersi Goldaniga mentre in attacco potrebbero tornare titolari Scamacca e Pjaca. A centrocampo chance per Czyborra, Sturaro, Lerager e Ghiglione oltre a Badelj.

Juventus-Genoa probabili formazioni Coppa Italia

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, Chiellini, Frabotta; Rabiot, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Kulusevski, Morata. All. Pirlo.

Genoa (3-5-2): Marchetti; Bani, Goldaniga, Masiello; Ghiglione, Lerager, Badelj, Sturaro, Czyborra; Pjaca, Scamacca. All. Ballardini.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Calcio d'inizio: mercoledì 13 gennaio, ore 20.45

Diretta TV: in chiaro su Raidue o in streaming su RaiPlay.