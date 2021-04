Juventus-Genoa 3-1, le pagelle: Pjaca sprecone, Radovanovic e Masiello in difficoltà

Scamacca conferma l'ottimo periodo di forma trovando il quarto goal in cinque gare tra Genoa e Under 21, bene anche Perin che limita il passivo

Dopo tre risultati positivi (pareggi con Udinese e Fiorentina e vittoria contro il Parma) cade il Genoa contro la Juventus. Primo tempo di marca bianconera con il doppio vantaggio siglato da Kulusevski e Morata, poi la riapre Scamacca nella ripresa e il Grifone spinge alla ricerca della rimonta, il 3-1 di McKennie al 70' taglia definitivamente le gambe agli uomini di Ballardini che non riescono più a tornare in partita.

Buona prova per Scamacca che si conferma bomber di razza anche contro la Juventus, bene anche Zappacosta e Perin. Brutta partita in difesa per Radovanovic (che regala il pallone del 2-0 a Chiesa) e Masiello, Pjaca spreca invece due occasioni che avrebbero riportato in parità il match.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.