VIDEO | Genoa-Inter 0-2: gol di Lukaku e D'Ambrosio

L'Inter batte il Genoa 2-0 allo stadio Luigi Ferraris grazie ai goal messi a segno nella ripresa da Lukaku e D'Ambrosio. Genoa abile a contenere il predominio territoriale nerazzurro nel primo tempo, nella ripresa esce la formazione di Conte e cala vistosamente quella di Maran dal punto di vista fisico. L'Inter alla fine si porta a casa i tre punti pur senza entusiasmare e sale a quota 10 punti al terzo posto. Il Genoa rimane a 4 ai margini della zona rossa.

Maran perde in extremins Scamacca, risultato poco chiaro del tampone effettuato alle 7 del mattino, poi controllo alle 15 con esito negativo. Da regolamento, però, fa fede il test effettuato entro quattro ore dall'inizio del match e quindi l'attaccante rossoblù non è stato portato in panchina. Ma passiamo alla cronaca. Predominio territoriale dell'Inter nel primo tempo, ma nessuna occasione clamorosa. L'Inter ci prova un paio di volte con Lautaro Martinez e reclama un calcio di rigore per un presunto fallo di Bani su Lukaku, nel finale guizzo del Genoa con Ghiglione lanciato da Pandev che entra in area ma viene rimontato e chiuso dai difensori nerazzurri.

Nella ripresa il Genoa prova ad alzare il baricentro, ma è l'Inter a fare la gara e a passare in vantaggio al 64' con Lukaku che salta Goldaniga e scarica il sinistro alle spalle di Perin. Il Genoa non riesce a reagire e l'Inter chiude il risultato al 79': angolo di Brozovic, stacco di testa di Ranocchia e deviazione sottoporta di D'Ambrosio che sorprende Pellegrini appostato sul palo lontano. Nel finale ci prova anche l'ex Pinamonti con un tiro alto sopra alla traversa.

TABELLINO E VOTI

GENOA-INTER 0-2

Reti: 64' Lukaku, 79' D'Ambrosio

Genoa (3-5-2): Perin 6; Goldaniga 5.5, Zapata 5.5, Bani 6.5; Ghiglione 5.5, Behrami 6 (60' Radovanovic 6), Badelj 6 (60' Zajc 6), Rovella 6 (84' Melegoni sv), Czyborra 5.5 (46' Pellegrini 5.5); Pandev 6, Pjaca 5 (65' Shomurodov 6). All. Maran.

Inter (3-4-1-2): Handanovic 6; D'Ambrosio 6.5, Ranocchia 6.5, Bastoni 6.5; Darmian 6.5 (80' Kolarov sv), Vidal 6.5 (80' Nainggolan sv), Brozovic 5.5, Perisic 5.5 (58' Hakimi 6); Eriksen 6 (58' Barella 7); Lautaro Martinez 5 (72' Pinamonti 6), Lukaku 7. All. Conte.

Arbitro: Massa di Imperia.

Note: ammoniti Lautaro Martinez e Bani.