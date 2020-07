Genoa-Inter, probabili formazioni: Lerager squalificato, Favilli o Pinamonti davanti

Vietato deconcentrarsi. Dopo la vittoria nel derby, il Genoa torna in campo sabato per un'altra sfida fondamentale. Al Ferraris arriva l'Inter di Antonio Conte, in piena lotta per il podio della Serie A, nonostante la matematica non lo condanni ancora per lo scudetto. Genoa a +4 sul Lecce, con i salentini impegnati domenica a Bologna. Serve fare punti.

QUI GENOA Squalificato l'erode del derby Lerager, Nicola pensa ad un ritorno alla difesa a 3. Zapata, Masiello e Goldaniga saranno gli interpreti, Criscito e Biraschi sulle fasce, Schone e Jagiello in mezzo. Iago Falque dietro a Pandev e uno tra Favilli e Pinamonti.

QUI INTER Squalificato Barella, infortunato De Vrij, Conte non ha ancora sciolto molti dubbi. Probabile turnover sulle fasce, tocca a Moses e Biraghi. In attacco Lukaku con Lautaro, ma scalpita Sanchez. Eriksen, Gagliardini e Brozovic in mezzo, dietro riecco l'ex Ranocchia con Skriniar e Bastoni.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Schone, Jagiello, Criscito; Iago Falque; Pinamonti, Pandev. All. Nicola.

INTER: Handanovic; Bastoni, Skriniar, Ranocchia; Moses, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

Arbitro: Massa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Calcio d'inizio: sabato ore 19.30, stadio Luigi Ferraris, Genova.