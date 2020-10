Genoa-Inter, probabili formazioni: emergenza covid per Conte, Maran ne recupera altri 5

Torna in campo il Genoa dopo il buon pareggio a reti bianche contro il Verona e sabato 24 ottobre 2020 ospiterà l'Inter alle ore 18.00 in uno degli anticipi della quinta giornata di Serie A. Guariti dal coronavirus anche Criscito, Cassata, Lerager, Destro e Zappacosta, gli ultimi tamponi hanno dato esito negativo.

QUI GENOA. Sorride Maran che ha nuovamente l'intera rosa a disposizione con i rientri di Criscito, Cassata, Lerager, Destro e Zappacosta, tutti probabilmente destinati alla panchina per un rientro più graduale. In attacco Shomurodov leggermente favorito su Scamacca, mentre in difesa rimane in dubbio Bani per un problema muscolare. A centrocampo Zajc e Pellegrini si giocano due maglie con Rovella e Behrami e Czyborra.

QUI INTER. Nerazzurri reduci dal pareggio 2-2 contro il Borussia Monchengladbach in Champions League e con diversi giocatori positivi al covid: Gagliardini, Radu, Hakimi, Skriniar e Young. In attacco confermato il tandem formato da Lukaku e Lautaro Martinez mentre a centrocampo è vivo il ballottaggio tra Eriksen e Vidal. In forte dubbio, per problemi fisici, anche Gagliardini e Sanchez.

Genoa-Inter probabili formazioni 24 ottobre 2020

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Radovanovic, Badelj, Zajc, Pellegrini; Pandev, Shomurodov. All. Maran.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Perisic, Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku . All. Conte.

Arbitro: Massa di Imperia.

Calcio d'inizio: sabato 24 ottobre 2020, ore 18:00