Inter-Genoa, le probabili formazioni: esordio a San Siro per i ragazzi di Ballardini

Tutto pronto per il match inaugurale della Serie A 2021/2022: sabato 21 agosto 2021 alle ore 18:30 si gioca a San Siro Inter-Genoa con il ritorno dei tifosi allo stadio, ma solo con green pass e mascherina. Esordio non banale per i ragazzi di Ballardini che vanno a far visita ai campioni d'Italia, ora guidati dall'ex Lazio Simone Inzaghi, che ha preso il posto di Antonio Conte.

QUI INTER. Subito Dzeko (dopo l'addio di Lukaku è il nuovo bomber nerazzurro) a guidare l'attacco, complici le assenze di Lautaro Martinez e Sanchez (squalificato il primo e infortunato il secondo) potrebbe esserci Sensi ad agire alle spalle dell'unica punta. Tra le novità l'ex Milan Calhanoglu dal primo minuto mentre Dumfries dovrebbe partire dalla panchina.

QUI GENOA. Squalificati Bani e Behrami nel Genoa, in difesa dovrebbe esserci il nuovo acquisto Vanheusden con Biraschi e Criscito. Dopo la buona prova in Coppa Italia potrebbe essere confermato il giovane Cambiaso nei cinque di centrocampo con i nuovi acquisti Hernani e Sabelli oltre a Sturaro e Badelj. In attacco Pandev-Destro, ma scalpita Ekuban.

Probabili formazioni Inter-Genoa

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Perisic, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Darmian; Sensi; Dzeko. All. Inzaghi S.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Sabelli, Hernani, Badelj, Sturaro, Cambiaso; Pandev, Destro. All. Ballardini.

Arbitro: Marini di Roma.

Calcio d'inizio: sabato 21 agosto, ore 18:30

Dove vederla: Dazn