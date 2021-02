Inter-Genoa, probabili formazioni: Ballardini sfida la capolista con pochi dubbi

Squadre in campo domenica 28 febbraio alle ore 15: out l'infortunato Pellegrini, in attacco Destro e Shomurodov

Inter-Genoa si gioca domenica 28 febbraio alle 15 a San Siro. Il Grifone cerca ulteriore continuità dopo l'ottimo pareggio (2-2 all'ultimo respiro e con un uomo in meno) ottenuto contro il Verona mentre l'Inter capolista arriva dal successo 3-0 nel derby contro il Milan che ha consentito agli uomini di Conte di allungare in vetta a +4 sui "cugini" rossoneri, con la Juventus rimasta distante 8 punti, pur con una gara in meno.

QUI INTER. Conte perde Hakimi per squalifica, al suo posto sulla fascia destra dovrebbe esserci Darmian, mentre a sinistra Perisic sembra in vantaggio su Young.A centrocampo conferma per un rinato Eriksen a discapito di un Vidal che ha parzialmente deluso nella seconda parte di stagione mentre in attacco Lukaku e Lautaro dovrebbero essere i terminali, con Sanchez pronto a subentrare a gara in corso.

QUI GENOA. Nuovamente out Pellegrini che si è infortunato contro il Verona, per il resto pochi dubbi per Ballardini che in attacco dovrebbe puntare sulla coppia consolidata formata da Destro e Shomurodov dopo il ritorno al goal dell'uzbeko che ha definitivamente superato i problemi fisici di qualche settimana fa. Scalpitano comunque Pandev e Pjaca che sarebbero le prime alternative di Ballardini mentre a centrocampo Zajc è in vantaggio su Rovella per una maglia da titolare.

Probabili formazioni Inter-Genoa 28 febbraio 2021

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic, Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Shomuriodov. All. Ballardini.

Calcio d'inizio: domenica 28 febbraio, ore 15.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Dove vederla: Sky, Now Tv e Sky Go.