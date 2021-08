Inter-Genoa: tifosi rossoblù in trasferta, ma solo con green pass e mascherina

Esordio in trasferta per il Grifone nella gara inaugurale della nuova stagione 2021/2022 contro i campioni d'Italia in carica: calcio d'inizio a San Siro sabato 21 agosto alle ore 18.30

Tutto pronto per la prima giornata del campionato di Serie A. Esordio in trasferta per il Grifone nella gara inaugurale della nuova stagione 2021/2022 contro i campioni d'Italia in carica: calcio d'inizio a San Siro sabato 21 agosto alle ore 18.30, possibile la trasferta per i tifosi rossoblù, ma solo con green pass e mascherina.

Il Genoa ha infatti pubblicato sul proprio sito ufficiale le regole per l'acquisto online (tramite la rete VivaTicket) dei tagliandi del settore ospiti, c'è tempo fino alle ore 19 di venerdì 20 agosto 2021, già venduti circa 150 biglietti al prezzo di 14 euro più i diritti di prevendita.

Modalità di accesso allo stadio

È obbligatorio presentare, oltre al documento d’identità e al tagliando, il green pass (Il Genoa consiglia di avere sia il formato digitale e che la versione cartacea) che si ottiene a seguito di avvenuta vaccinazione anche con una sola dose (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla seconda dose); completamento del ciclo vaccinale (validità nove mesi); avvenuta guarigione da Sars-CoV-2 (validità sei mesi) o effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido effettuato presso le strutture sanitarie pubbliche o dalle strutture private/farmacie autorizzate (validità 48 ore).

Il QR code dovrà essere mostrato agli accessi dove sarà verificato elettronicamente dal personale deputato al controllo insieme ad un documento d’identità valido. È inoltre obbligatorio portare al seguito una mascherina di tipo almeno chirurgica. In caso di mancanza di green pass (o di certificazione non valida) o della mascherina non sarà possibile accedere allo stadio.

Procedure di sicurezza

Sul sito dell'Inter sono state pubblicate anche le procedure di sicurezza e le norme da rispettare all'interno dello stadio.