VIDEO | Genoa-Innsbruck 4-1: poker del Grifone, gli highlights

Dopo il 5-0 contro i valligiani dello Stubai arriva un 4-1 contro l'Innsbruck (squadra che milita in seconda divisione) per il Genoa di Ballardini in ritiro in Austria per preparare la stagione 2021/2022. A segno nel primo tempo Destro su assist di Rovella e Shomurodov con un pallonetto, poi nella ripresa accorcia Nitta per gli austriaci. Agudelo e Jagiello fissano il definitivo 4-1 tra il 72' e il 78', il primo con una bella azione in solitaria e il secondo su assist di Buksa. Il prossimo appuntamento è la prestigiosa amichevole con il Psg, sabato 24 luglio alle ore 19 allo 'Stade Omnisport de la Source' di Orléans.

Genoa-Innsbruck 4-1, il tabellino

RETI: 4′ Destro, 21′ Shomurodov, 53′ Nitta, 72′ Agudelo, 78′ Jagiello

GENOA PRIMO TEMPO (4-3-1-2): Marchetti, Sabelli, Criscito (c), Vanheusden, Rovella, Behrami, Biraschi, Destro (30’ Favilli), Eyango, Sturaro, Shomurodov. All. Ballardini.

GENOA SECONDO TEMPO (4-3-1-2): Andrenacci, Ghiglione, Cassata, Serpe, Radovanovic, Czyborra (28’ Jagiello), Portanova, Buksa, Agudelo (28’ Cambiaso), Favilli (10’ Kallon) (28’ Bianchi), Melegoni. All. Ballardini.