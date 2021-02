Genoa-Verona 2-2, le pagelle: capolavoro di Badelj al 94', Perin incerto sul raddoppio scaligero

Il croato salva il Grifone con una botta dalla distanza all'ultimo secondo, positivo anche Shomurodov che entra e segna. Bene Masiello e Zajc, giornata no per Destro e Czyborra

Punto d'oro per il Genoa di Ballardini, che riacciuffa il Verona negli ultimi secondi di gioco. Gara equilibrata e a tratti sofferta, ma il Grifone è riuscito a restare in partita contro un ottimo avversario per poi salvarsi negli ultimi istanti con grinta e determinazione nonostante l'inferiorità numerica. Nella ripresa, infatti, il neo entrato Pellegrini è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio a cambi già esauriti.

VIDEO | Genoa-Verona 2-2 goal e highlights

Partono bene gli scaligeri che passano in vantaggio con Ilic. Nell'intervallo Ballardini inserisce Shomurodov, e l'uzbeko dopo due minuti di gioco pareggia i conti approfittando di un errore di Cetin. Verona ancora avanti con Faraoni, fino alla perla finale di Badelj.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.