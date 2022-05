Genoa: quattro 'senatori' ai saluti, retrocede anche la Primavera

Genoa al lavoro per progettare la risalita dopo la retrocessione in Serie B, sembrano essere ai saluti alcuni 'senatori' che avrebbero deciso, in accordo con la società, di non proseguire l'avventura con il grifone.

Si tratta di Salvatore Sirigu, reduce comunque da un buon campionato tra i pali, Mattia Destro che non ha mai trovato il feeling con mister Blessin (9 goal in stagione, solo uno con il tecnico tedesco), il terzo portiere Federico Marchetti (sceso in campo una volta quest'anno, 13 partite in quattro anni tra campionato e Coppa Italia) e Andrea Masiello che ha giocato solo 7 gare, l'ultima il 10 dicembre 2021 contro la Sampdoria.

Ai saluti anche Amiri, la cui permanenza al Genoa era legata alla salvezza: tornerà al Bayer Leverkusen dopo il prestito.

Tra le notizie delle ultime ore, infine, la retrocessione della formazione Primavera, che scende nel campionato di Primavera 2 dopo i playout contro il Napoli: dopo il 2-2 dell'andata i Grifoncini hanno perso 2-0 a Napoli, a segno Saco e Ambrosino. Un'annata amara, quindi, sotto ogni punto di vista.