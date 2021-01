Genoa-Lazio 1-1, le pagelle: Shomurodov cambia la partita, segnali positivi da Zajc

Genoa in difficoltà nella prima frazione, al cospetto di una Lazio che ha tenuto sempre in mano la partita. Nell'intervallo Ballardini dà la scossa, e inserisce l'uzbeko e lo sloveno che saranno tra i migliori in campo. Bene anche Destro, in difficoltà Zapata e Rovella