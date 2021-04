Serie A alla playstation: il Genoa vince il girone e vola ai playoff

A guidare i rossoblù con il joypad gli "Accurso Brothers": cinque vittorie e una sconfitta nelle sei gare giocate e 15 punti in classifica nel girone C vinto davanti a Sassuolo, Cagliari e Bologna

Prosegue il campionato ufficiale di Serie A eSports, quello che si gioca alla Playstation e che in questi giorni è protagonista sulla piattaforma Pes. Ottima prova del Genoa che si è qualificato direttamente ai playoff vincendo il proprio girone davanti a Sassuolo, Cagliari e Bologna.

Il Grifone conquista quindi la medaglia d'oro nel girone e salterà il primo turno nella seconda fase del campionato: a guidare i rossoblù con il joypad gli "Accurso Brothers" (Rosario ed Emanuele) che hanno lasciato la loro impronta digitale, a forma di successi, nelle sfide di andata e ritorno del raggruppamento. Cinque vittorie e una sconfitta nelle sei gare giocate e 15 punti in classifica nel girone C della eSerieATIM Fifa, secondo posto per il Sassuolo con 13, terzo per il Cagliari con 7 e ultimo per il Bologna fermo a zero.

La scorsa settimana era scesa virtualmente in campo anche la Sampdoria che aveva chiuso al terzo posto nel girone B con 6 punti, davanti al Crotone (4), ma dietro a Torino (11) e Atalanta (10).

Precedentemente era stata invece giocata la prima fase del campionato su piattaforma Fifa dove Genoa e Sampdoria erano inserite nello stesso girone da cinque squadre: terzo posto a quota 12 punti per il Grifone, quinto e ultimo a 5 punti per i blucerchiati.

Per entrambe le piattaforme si giocheranno poi i playoff (le migliori piazzate nel winner bracket, le peggiori in una parte di tabellone a rischio eliminazione) che si giocheranno tra 27 e 28 aprile, la final eight il 13 maggio.



eSerieATIM Fifa | Risultati Genoa

Cagliari-Genoa 1-2

Genoa-Sassuolo 1-4

Genoa-Bologna 2-1

Genoa-Cagliari 1-0

Sassuolo-Genoa 0-1

Bologna-Genoa 2-4

eSerieATIM Fifa | Classifica girone C