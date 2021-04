Genoa-Benevento, probabili formazioni: Destro-Pandev per blindare la classifica

Mercoledì 21 aprile alle 20:45 scende in campo il Grifone per il turno infrasettimanale, gara importante per chiudere definitivamente il discorso salvezza

Turno infrasettimanale e match importante per il Grifone. Mercoledì 21 aprile alle 20:45 si gioca Genoa-Benevento allo stadio Luigi Ferraris, gara chiave per i ragazzi di Ballardini che con un successo chiuderebbero definitivamente il discorso salvezza (32 punti, +7 sul Cagliari terzultimo e +2 sul Benevento quartultimo e al momento salvo).

QUI GENOA. Recuperato e probabilmente titolare Czyborra, rientra dalla squalifica invece Criscito nel pacchetto arretrato. I dubbi di Ballardini sono soprattutto sul fronte offensivo, Scamacca potrebbe finire in panchina per fare spazio all'esperienza di Pandev in una gara delicata, al suo fianco Destro con Pjaca e Shomurodov pronti a subentrare. In difesa Zapata insidia Radovanovic mentre in mezzo al campo ballottaggio Strootman-Behrami. Vicino al rientro Zappacosta, ma una decisione sull'eventuale convocazione (e utilizzo anche dal primo minuto) verrà preso dopo la rifinitura, a ridosso della gara.

QUI BENEVENTO. Inzaghi ritrova in difesa Tuia dopo la squalifica e potrebbe rilanciare Viola (un goal e un assist da subentrato contro la Lazio) a centrocampo con Hetemaj e Ionita. Dubbi in attacco: Lapadula-Gaich può essere il tandem in caso di 3-5-2, ma con il 4-3-2-1 potrebbe potrebbero avere spazio o Iago Falque o Caprari con Lapadula relegato in panchina.

Probabili formazioni Genoa-Benevento

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Pandev. All. Ballardini.

Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Ionita, Viola, Hetemaj, Improta; Lapadula, Gaich. All. Inzaghi.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Calcio d'inizio: mercoledì 21 aprile, ore 20:45.

Dove vederla: Sky, Now TV e Sky Go.