Genoa-Fiorentina 1-1, le pagelle: Zappacosta da nazionale, Destro in doppia cifra

Incidono poco i cambi di Ballardini: Pjaca, Zajc e Ghiglione non lasciano il segno mentre Masiello è colpevole in occasione dell'1-1 di Vlahovic

Al Genoa non bastano oltre 40 minuti in superiorità numerica per portare a casa il bottino pieno contro la Fiorentina, anche se il Grifone protesta a gran voce per un calcio di rigore non concesso dal direttore di gara al 94' dopo un presunto fallo di Eysseric su Zappacosta. Rimane l'amaro in bocca, ma è tutto sommato un buon punto, che consente ai ragazzi di Ballardini di allungare a +10 sul Cagliari, terzultimo e sconfitto dal Verona.

VIDEO | Genoa-Fiorentina 1-1: goal e highlights

Migliore in campo Zappacosta che spinge come un forsennato, innesca l'azione del vantaggio e fa espellere Ribery, bene anche il tandem formato da Destro e Scamacca. Non incidono invece i cambi di Ballardini, bocciati Pajaca, Zajc e anche Ghiglione. Colpevole Masiello, infine, in occasione del pareggio di Vlahovic.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.