Genoa in finale scudetto con under 17 e under 18: doppia sfida alla Roma

Doppia finale scudetto per le formazioni giovanili del Genoa, protagoniste le formazioni under 17 e under 18, guidate rispettivamente da Abdoulay Konko e Gennaro Ruotolo.

L'under 17 di mister Konko ha superato 3-1 il Bologna in semifinale e affronterà la Roma martedì 29 giugno alle ore 19 a Ravenna andando a caccia del titolo nazionale, stesso avversario per l'under 18 guidata da Ruotolo che ha invece battuto 2-1 l'Inter a Cesena e dovrà scendere in campo lunedì 28 giugno alle 21 allo stadio Dino Manuzzi.

Per il Genoa under 17 un altro successo in rimonta dopo quello nei quarti di finale contro il Milan (4-3). Questa volta grazie alla doppietta di Accornero e alla rete di Romano. Grande prestazione anche per l'under 18 che con un goal per tempo ha mandato al tappeto l'Inter: a segno Fossati e Giacchino.