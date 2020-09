Genoa-Crotone: Goldaniga e Zajc dal primo minuto, le probabili formazioni

Manca poco al debutto in campionato del Genoa, che domenica 20 settembre alle 15 ospita al Ferraris il Crotone. Molti gli uomini arrivati a Pegli negli ultimi giorni e mister Maran potrebbe decidere di dare una maglia da titolare a qualcuno dei giocatori appena approdati in rossoblù.

QUI GENOA Con Masiello e Cassata squalificati, alla prima sfida della nuova stagione potrebbero non prendere parte anche Criscito e Sturaro. Genoa in campo dunque con Perin fra i pali, Biraschi, Zapata e Goldaniga a comporre la linea difensiva. A centrocampo quasi certe le presenze di Schone e Lerager, con Badelj pronto a subentrare. Maran ha già avuto modo di vedere all'opera Zajc nelle amichevoli estive e potrebbe decidere di schierarlo dal primo minuto, da capire se dietro l'unica punta Pandev, quindi in posizione di trequartista, o fra i cinque di centrocampo, con Destro a dare una mano là davanti al macedone.

QUI CROTONE Stroppa deve rinunciare a Benali, Vulic, Rojas, Cuomo e Gigliotti. In un'intervista l'allenatore ha dichiarato che la squadra è in ritardo di condizione, verità o pretattica? Le due squadre dovrebbero giocare con lo stesso modulo. Dando per certo Simy in attacco, resta da sciogliere il dubbio relativo al suo compagno di reparto fra Messias e Riviere.

GENOA: Perin; Biraschi, Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Lerager, Schone, Zajc, Czyborra; Pandev, Destro. All. Maran.

CROTONE: Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Eduardo, Cigarini, Zanellato, Molina; Simy, Messias. All. Stroppa.

Arbitro: Ayroldi.

Calcio d'inizio: domenica ore 15, stadio Luigi Ferraris, Genova.

I convocati da Maran per Genoa-Crotone

1 Perin, 2 Zapata, 5 Goldaniga, 8 Lerager, 11 Behrami, 14 Biraschi, 16 Zajc, 17 Brlek, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 20 Schone, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 23 Destro, 24 Melegoni, 28 Asencio, 32 Ankersen, 37 Pjaca, 38 Zima, 47 Badelj, 65 Rovella, 77 Zappacosta, 99 Czyborra.