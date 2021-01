Crotone-Genoa 0-3, le pagelle: magic moment per Destro, Czyborra sorprendente

Tre punti d'oro per il Genoa nello scontro diretto per la salvezza. I rossoblù dominano dall'inizio alla fine contro un Crotone inesistente, e compione un bel balzo in classifica.

VIDEO | Crotone-Genoa 0-3 goal e highlights

Nel giro di cinque minuti, Destro e Czyborra la mettono in discesa già nel primo tempo, e a quel punto i calabresi escono definitivamente dal campo. Nella ripresa Grifone in controllo: ancora Destro la chiude dopo pochi minuti, quindi gli attaccanti rossoblù vanno più volte vicini al poker ma il risultato non cambia.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.