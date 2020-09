Genoa-Crotone 4-1, le pagelle: Destro sembra rinato, Pjaca entra e segna

Esordio con il sorriso per Maran sulla panchina del Genoa (qui la cronaca e video del match). Il Crotone incassa quattro reti e ne realizza una sola. Il Genoa gioca bene e diverte e quello che sembrava un problema insormontabile lo scorso anno, il gol, ora non preoccupa più. Badelj e Zappacosta danno qualità alla squadra, Ghiglione è ispirato e Destro sembra tornato il giocatore di una volta. E poi Pandev, che dimostra sempre di meritarsi una maglia da titolare, e Pjaca che entra e segna il suo secondo gol in serie A. Maran sembra aver fatto un buon lavoro, ma la controprova ci sarà già domenica prossima contro il Napoli.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.