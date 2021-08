Genoa, la Gradinata Nord: "Non entreremo allo stadio a queste condizioni"

"Non ci avrete mai come volete voi". Questo il titolo di un volantino diffuso dalla Gradinata Nord a poche ore dal match di esordio in Coppa Italia contro il Perugia

"Non ci avrete mai come volete voi". Questo il titolo di un volantino diffuso dalla Gradinata Nord a poche ore dal match di esordio in Coppa Italia contro il Perugia (calcio d'inizio alle ore 18 di venerdì 13 agosto). I tifosi organizzati del Genoa contestano le nuove norme per l'accesso allo stadio e spiegano che non entreranno al Luigi Ferraris.

"Dopo 18 mesi - si legge nel volantino - il Genoa torna a giocare una partita ufficiale al Ferraris con il pubblico. Non è nostra intenzione entrare nel merito della vicenda green pass, argomento più ampio e delicato degli ingressi o meno in uno stadio. Abbiamo atteso che si chiarissero i soggetti preposti alla definizione dello stadio e alle modalità di utilizzo dell'impianto. Dobbiamo purtroppo constatare che, oltre alla chiusura delle gradinate, per noi il numero ridotto delle persone che potranno assistere alla partita non può essere un argomento trascurabile".

Tifosi che poi concludono: "L'aggregazione, lo stare insieme nel fare il tifo, sono per noi parte fondamentale del vivere lo stadio, la Nord. Pertanto la nostra decisione non può che essere quella di attendere, così non riusciamo davvero a entrare nel nostro stadio. Nelle prossime setimane attreverso le nostre assemblee valuteremo la scelta migliore da fare. E fino ad allora il Genoa per noi sarà soltanto nel nostro cuore".