Genoa, il 13 agosto esordio in Coppa Italia; visite mediche per Ekuban

La Lega Serie A ha ufficializzato il tabellone e il calendario degli incontri della Coppa Italia 2021/22. Il Genoa scenderà in campo venerdì 13 agosto (ore 18) allo stadio Ferraris contro la vincente, in gara secca, del confronto tra Perugia e Sudtirol, in programma il prossimo fine settimana.

Mister Ballardini e i giocatori entreranno in campo nei trentaduesimi di finale. L'incontro sarà trasmesso in chiaro su Italia 1 (Mediaset si è aggiudicata i diritti tv della competizione e della Supercoppa per il nuovo triennio).

In caso di ulteriore passaggio del turno, è prevista nei sedicesimi la sfida con la vincente del match tra Salernitana e Reggina. Negli ottavi di finale, raggiunti la scorsa stagione (eliminazione per 3-2 con la Juventus ai supplementari), ci sarebbe poi il Milan.

Questa mattina, 4 agosto 2021, è arrivato a Genova per le visite mediche Caleb Ekuban, attaccante italoghanese classe 1994, acquistato dai turchi del Trabzonspor per 2,2 milioni di euro. Ekuban, cresciuto nel Mantova e poi nel Chievo, è stato scelto, assieme all'olandese Sam Lammers (in arrivo dall'Atalanta), per sostituire Shomurodov, passato alla Roma.

Ekuban firmerà un contratto triennale.