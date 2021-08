Genoa, Preziosi conferma: "Cessione? Qualcosa di concreto c'è"

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha confermato l'esistenza di una trattativa per la cessione del Genoa.

Parlando a margine delle Olimpiadi del Cuore, un evento organizzato a Forte dei Marmi da Paolo Brosio, Preziosi ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, commentanto la notizia della trattativa per la cessione del club a un fondo americano: "Cessione del Genoa? C'è sempre un momento per cominciare uno per finire, se le cose sono serie perché no. C'è qualcosa di concreto".

Preziosi ha poi parlato dell'inizio del campionato promettendo nuovi acquisti: "La squadra deve ancora rinforzarsi e delinearsi, in questi giorni chiuderemo alcune operazioni". In arrivo oltre a Maksimovic anche Lammers e Caicedo, trattative con lo Spezia per un maxi scambio che coinvolgerebbe Nzola, Destro e Agudelo, piace anche Izzo in uno scambio con Biraschi che prenderebbe la direzione di Torino.