Genoa-Catanzaro, probabili formazioni Coppa Italia: torna Destro in attacco

Mercoledì 28 ottobre alle ore 17 si gioca Genoa-Catanzaro allo stadio Luigi Ferraris di Genova, match valido per il terzo turno di Coppa Italia. Genoa che cerca il pass per i sedicesimi di finale contro una formazione di Serie C (8 punti in 5 gare nel girone C dell'ex Lega Pro) e in caso di vittoria potrebbe incontrare la Samp, a patto che martedì vinca contro la Salernitana, per un derby di coppa che si giocherebbe a fine novembre (il 25, salvo anticipi o posticipi). La partita non sarà trasmessa in diretta dalla Rai che detiene i diritti della competizione.

Per Maran potrebbe essere l'occasione per fare qualche esperimento e rilanciare alcuni dei giocatori guariti dal covid, ma non ancora utilizzati a pieno regime, in attacco Destro e Shomurodov potrebbero avere una chance supportati da Zajc mentre in porta si potrebbe rivedere Marchetti, rientro dal primo minuto anche per Zappacosta, Radovanovic, Biraschi e Masiello.

Probabili formazioni Genoa-Catanzaro Coppa Italia

Genoa (3-4-1-2): Marchetti; Biraschi, Bani, Masiello; Zappacosta, Melegoni, Radovanovic, Lu. Pellegrini; Zajc; Destro, Shomurodov. All. Maran.

Catanzaro (3-5-2): Branduani; P. Pinna, P. Fazio, Martinelli; Verna, Carlini, Corapi, Contessa; Di Piazza, Evacuo. All. Calabro.

Calcio d'inizio: mercoledì 28 ottobre, ore 17.