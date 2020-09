La seconda amichevole estiva del Genoa si è conclusa con lo stesso risultato della prima contro il Carpi, ovvero 2-1. Questa volta ad arrendersi è stata la Carrarese, passata per prima in vantaggio in avvio di gara. A rimettere a posto le cose ci hanno pensato Flavio Bianchi prima dell'intervallo e Andrea Masiello al 90'.