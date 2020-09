Una doppietta di Andrea Favilli ha regalato la vittoria al Genoa contro il Carpi nella prima amichevole estiva, se si esclude il test con la primavera rossoblù, disputata sul campo della Sciorba.

Il primo gol è arrivato su invito di Biraschi dalla destra, che ha messo in mezzo per Favilli, che da due passi ha fatto 1-0. Il raddoppio dagli undici metri. Nella ripresa gli ospiti hanno accorciato le distanze con Fofana. Non appena disponibili, gli highlights della partita.