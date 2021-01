Genoa, la carica dei tifosi prima dell'1-0 al Cagliari: il pullman si ferma al casello per un saluto

Prima del match contro il Cagliari un gruppo di supporter rossoblù si è dato appuntamento al casello autostradale di Genova Est per caricare i giocatori in vista di una gara cruciale nella corsa verso la salvezza

La carica dei tifosi del Genoa per spingere il Grifone verso la vittoria. Prima del match contro il Cagliari (poi vinto 1-0 grazie al goal di Mattia Destro) un gruppo di supporter rossoblù si è dato appuntamento al casello autostradale di Genova Est per caricare i giocatori in vista di una gara cruciale nella corsa verso la salvezza.

Centinaia di tifosi, con striscioni e bandiere e ovviamente anche mascherine al volto, hanno incitato i giocatori del Genoa che, a conoscenza dell'iniziativa, si sono fermati spontaneamente con il pullman per salutare i propri sostenitori. Dopo cinque minuti sono ripartiti alla volta dello Stadio Luigi Ferraris.

Ballardini, al termine del match, li ha ringraziati spiegando ai microfoni di Sky: «I tifosi ci hanno aiutato dandoci amore e responsabilità. C'è tantissimo affetto ma altrettanta responsabilità che magari da altre parti si sente meno».