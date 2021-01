Genoa-Cagliari, probabili formazioni: Destro recupera, sfida cruciale per la salvezza

Dopo la vittoria contro il Bologna e l'ottimo pareggio a Bergamo contro l'Atalanta torna in campo il Grifone per un'altra gara fondamentale per allontanarsi dalla zona rossa. Domenica 24 gennaio 2021 allo stadio Luigi Ferraris si gioca infatti Genoa-Cagliari, scontro diretto che mette in palio punti salvezza.

QUI GENOA. Sulla strada del recupero Destro ma se non dovesse farcela in attacco potrebbe essere Pjaca a fare coppia sul fronte offensivo con Shomurodov. Conferma a centrocampo per Strootman, insieme a Badelj, mentre Zajc e Behrami si giocano il terzo posto in mediana. Sulle fasce Zappacosta e Criscito in vantaggio su Czyborra e Pellegrini.

QUI CAGLIARI. Sardi reduci da cinque sconfitte consecutive e senza vittoria da due mesi, in classifica un punto in meno del Grifone ai margini della zona rossa. Di Francesco traballa e si gioca molto nella sfida contro il Genoa in cui recupera Nandez a centrocampo e dovrebbe affidarsi all'ex Simeone in attacco (in vantaggio sull'altro ex della gara, Pavoletti). Sempre sul fronte offensivo sicuro di una maglia Joao Pedro mentre Sottil è in vantaggio su Duncan.

Probabili formazioni Genoa-Cagliari 24 gennaio

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello, Zappacosta; Strootman, Badelj, Zajc, Criscito; Destro, Shomurodov. All. Ballardini.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Nainggolan, Nandez; Joao Pedro, Sottil, Simeone. All. Di Francesco.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Calcio d'inizio: domenica 24 gennaio, ore 15.

Dove vederla: Dazn.