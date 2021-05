VIDEO | Cagliari-Genoa 0-1: colpaccio firmato Shomurodov, Ballardini chiude a 42 punti

Nonostante la salvezza già archiviata il Genoa offre una bella prestazione ed espugna Cagliari grazie al goal messo a segno in apertura da Shomurodov, chiude a quota 42 punti la formazione di Ballardini che, in attesa delle gare di domenica, sale all'undicesimo posto in classifica. Buona prova del Grifone che tiene a bada le sfuriate dei Sardi e sfiora anche il raddoppio con il giovanissimo Kallon, al quale è stato anche annullato un goal per fuorigioco. Nel finale espulso Behrami per doppia ammonizione.

Cagliari-Genoa 0-1 | Video goal e sintesi

La prima occasione è del Cagliari che al 5' va vicinissimo al goal con Joao Pedro, poi ci prova anche Nainggolan, ma Paleari non si fa sorprendere. Il Genoa non sta a guardare e al 15' passa in vantaggio con Shomurodov che scatta sul filo del fuorigioco, brucia Klavan sullo scatto e batte Cragno a tu per tu con un tocco morbido di sinistro. Reagisce il Cagliari, ma Marin al 18' è poco preciso calciando fuori davanti a Paleari e il Genoa va vicino al secondo goal con un tiro di Zappacosta che finisce sull'esterno della rete. Tanti errori del Cagliari e qualche discesa interessante di Pandev e Shomurodov, in chiusura di tempo però i sardi hanno due occasioni, la prima con un tiro di Cerri respinto in corner e la seconda sugli sviluppi dell'angolo con Klavan che calcia alto da buona posizione.

Nella ripresa esordio assoluto per il giovane attaccante della Primavera Yayah Kallon e prima occasione per il Genoa con Shomurodov al 49' con replica di Cerri al 53', in entrambi i casi i portieri non si fanno sorprendere, ancora botta e risposta tra il 61' e il 63' con Cerri e Kallon, poi il giovane sierraleonese trova il goal del 2-0 (74'), ma l'arbitro gli nega la gioia all'esordio per una posizione di fuorigioco. Il Cagliari non riesce a recuperare, ma all'84' Behrami lascia il Genoa in dieci uomini per un fallo su Sottil che gli vale il secondo giallo, non soffre il Grifone che all'87' sfiora il raddoppio ancora con Kallon, ma al 90' ringrazia Paleari che compie un gran intervento su Joao Pedro (nonostante l'arbitro non veda il tocco e non conceda il corner), mantiene la porta inviolata e blinda il risultato nonostante l'assedio cagliaritano nei quattro minuti di recupero.

Cagliari-Genoa 0-1 | Tabellino e voti

Reti: 15' Shomurodov

Cagliari (3-4-1-2): Cragno 6.5; Klavan 5, Rugani 5.5, Carboni 5; Nandez 6 (46' Zappa 5.5), Marin 5.5, Deiola 5.5 (69' Pereiro 5.5), Lykogiannis 6 (80' Sottil sv); Nainggolan sv (10' Duncan 5.5), Joao Pedro 6; Cerri 5.5 (69' Simeone 5.5). All.: Semplici.

Genoa (3-5-2): Paleari 6; Goldaniga 6.5, Masiello 6 (46' Behrami 4.5), Zapata 7; Zappacosta 6.5 (89' Criscito sv), Strootman 7, Rovella 7, Melegoni 6.5, Pjaca 5.5 (46' Kallon 7); Pandev 6 (56' Zajc 6), Shomurodov 7. All.: Ballardini.

Arbitro: Meraviglia di Pistoia.

Note: ammoniti Behrami, Melegoni, Carboni. Espulso Behrami all'84' per doppia ammonizione