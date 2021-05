Cagliari-Genoa 0-1, le pagelle: furia Kallon, Eldor magia

Nonostante la salvezza già archiviata il Genoa offre una bella prestazione ed espugna Cagliari grazie al goal messo a segno in apertura da Shomurodov, chiude a quota 42 punti la formazione di Ballardini che, in attesa delle gare di domenica, sale all'undicesimo posto in classifica. Buona prova del Grifone che tiene a bada le sfuriate dei Sardi e sfiora anche il raddoppio con il giovanissimo Kallon, al quale è stato anche annullato un goal per fuorigioco. Nel finale espulso Behrami per doppia ammonizione.

VIDEO | Cagliari-Genoa 0-1: goal e highlights

Buona prova del Genoa in tutti i suoi interpreti: 7 in pagella per Shomurodov che decide il match, ma anche per Zapata (finalmente un muro in difesa), il giovane Kallon che avrebbe meritato il goal all'esordio (uno glielo annulla l'arbitro per fuorigioco) e Rovella, sontuoso in cabina di regia. Male Behrami che prende due gialli in quaranta minuti in una gara che è poco più che un'amichevole e il solito Pjaca che non riesce a incidere.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.