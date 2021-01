Genoa-Bologna, probabili formazioni: dubbi in attacco, in tre per due maglie

La sconfitta contro il Sassuolo, la prima dell'era Ballardini, ha lasciato l'amaro in bocca e il Genoa al penultimo posto con 11 punti, -1 dalla zona salvezza con Torino e Parma appaiate a 12. Il match casalingo contro il Bologna è una gara chiave per accorciare le distanze dalle squadre che precedono il Grifone. Felsinei a quota 17 al dodicesimo posto e reduci da cinque pareggi consecutivi.

QUI GENOA. Out in difesa Biraschi e Zapata infortunati, ma anche Goldaniga squalificato. Ballardini punterà quindi su Masiello e Radovanovic con Criscito in ballottaggio con Bani per la terza maglia. Sule fasce spazio a Ghiglione e Zappacosta (in vantaggio su Czyborra a sinistra) mentre in attacco sembra recuperabile Pandev, ma per le due maglie da titolari sono in vantaggio Shomurodov e Destro con Scamacca terzo incomodo.

QUI BOLOGNA. Qualche problema di formazione per Mihajlovic in un bologna infarcito di ex Sampdoria. In porta dovrebbe giocare Da Costa, out per infortunio Skorupski e contagiato dal covid Ravaglia, mancheranno a centrocampo lo squalificato Svanberg e l'acciaccato Medel, rientra però Dominguez dopo un turno di stop. In difesa Hickey in vantaggio su Dijks con De Silvestri ancora infortunato mentre in attacco Orsolini e Barrow sono in vantaggio su Skov Olsen e Vignato.

Probabili formazioni Genoa Bologna 9 gennaio

Genoa (3-5-2): Perin; Criscito, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Behrami, Badelj, Lerager, Ghiglione; Destro, Shomurodov. All. Ballardini.

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; Hickey, Danilo, Paz, Tomiyasu; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic.

Arbitro: Doveri di Roma.

Calcio d'inizio: sabato 9 gennaio, ore 18.

Diretta TV: Sky, Now TV e Sky Go.