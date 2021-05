Bologna-Genoa, probabili formazioni: torna Strootman, scalpita Shomurodov

Ultimo sforzo per blindare la salvezza. La terzultima giornata di Serie A si gioca in turno infrasettimanale: mercoledì 12 maggio alle 20:45 si gioca Bologna-Genoa allo stadio Dall'Ara, felsinei ormai tranquilli con 40 punti mentre il Grifone deve gestire i 5 di vantaggio sul Benevento. La salvezza matematica potrebbe già arrivare in serata.

QUI BOLOGNA. Qualche dubbio in attacco dove potrebbe rifiatare l'ex Palacio, in lotta per una maglia Orsolini con Skov Olsen e Sansone con Vignato mentre in difesa Dijks è insidiato da Mbaye e Tomiyasu da De Silvestri.

QUI GENOA. Recuperato Strootman che dovrebbe riprendersi il posto da titolare a centrocampo con Badelj e Zajc mentre sulle fasce Zappacosta sembra intoccabile, dall'altra parte Ghiglione parte in svantaggio rispetto a Cassata. In difesa si rivede Radovanovic mentre Criscito e Biraschi non sono stati convocati al pari di Pellegrini e Czyborra. Rebus in attacco dove scalpitano Scamacca e Shomurodov, probabile panchina per Destro mentre Pandev vuole essere il terzo incomodo.

Bologna-Genoa probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic.

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Cassata; Shomurodov, Pandev. All. Ballardini.

Arbitro: Fourneau di Roma.

Calcio d'inizio: mercoledì 12 maggio, ore 20:45.

Dove vederla: Sky, Now TV e Sky Go.