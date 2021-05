VIDEO | Bologna-Genoa 0-2: Grifone in festa, Zappacosta e Scamacca valgono la salvezza

Colpaccio del Genoa che sbanca il Dall'Ara e conquista la matematica salvezza con due giornate di anticipo sulla fine del campionato. Decisivi i goal messi a segno da Zappacosta (gran perla) nel primo tempo e Scamacca su calcio di rigore per concludere con serenità la stagione.

Bologna-Genoa 0-2 | Video goal e sintesi

Cambio di modulo per Ballardini che prova il tridente con Pandev, Scamacca e Shomurodov, dopo 10 secondi arriva un giallo per Zapata, se non è un record poco ci manca. Ci prova per primo il Bologna con Danilo e Tomiyasu su sviluppi di corner, ma passa in vantaggio il Genoa al 13' con un'altra perla di Zappacosta che dal limite dell'area supera Ravaglia con un tiro sul palo lontano. Il Bologna tenta di reagire e ci prova due volte con Orsolini (bravi prima Perin e poi Zappacosta in chiusura), poi al 30' Pandev sfrutta un'ingenuità dell'ex Soumaoro per involarsi verso la porta, il suo tentativo in pallonetto non è però preciso e la palla termina fuori. Tegola Badelj al 32', il croato deve abbandonare il campo per infortunio e al suo posto Ballardini inserisce Rovella, nel finale di tempo poche emozioni con il Genoa che controlla bene le sfuriate dei felsinei.

Il primo tentativo della ripresa è di Shomurodov, l'uzbeko vede Ravaglia fuori posizione e prova a beffarlo da centrocampo, il portiere del Bologna non si fa però sorprendere e blocca. Replica il Bologna con Soriano che prima trova la respinta di Behrami e poi conclude fuori, al 60' raddoppia invece il Genoa con un calcio di rigore concesso per fallo di Danilo e trasformato con freddezza da Scamacca. Gara in ghiaccia per il Grifone, Ballardini torna al classico 3-5-2 e controlla le sfuriate del Bologna fino al termine portando a casa tre punti d'oro: la salvezza, quest'anno, arriva con due giornate di anticipo.

BOLOGNA-GENOA 0-2 | TABELLINO E VOTI

Reti: 13' Zappacosta, 61' Scamacca (rig.)

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 6; Tomiyasu 5.5 (89' Amey sv), Soumaoro 5, Danilo 5, Dijks 5 (62' Skov Olsen 5.5); Schouten 6, Svanberg 6 (70' Sansone 6); Orsolini 5 (62' Vignato 6), Soriano 6.5 (89' Urbanski), Barrow 5.5; Palacio 5.5. All. Mihajlovic.

Genoa (4-3-3): Perin 6.5; Zappacosta 7, Zapata 6, Goldaniga 6, Masiello 6.5; Behrami 6.5 (68' Zajc 6), Strootman 6.5 (82' Cassata sv), Badelj 6.5 (32' Rovella 6); Shomurodov 6, Scamacca 7 (82' Pjaca sv), Pandev 6 (68' Radovanovic 6). All. Ballardini.

Arbitro: Fourneau di Roma.

Note: ammoniti Zapata, Shomurodov, Schouten.