Bologna-Genoa 0-2, le pagelle: eterno Ballardini, Zappacosta cecchino

Colpaccio del Genoa che sbanca il Dall'Ara e conquista la matematica salvezza con due giornate di anticipo sulla fine del campionato. Decisivi i goal messi a segno da Zappacosta (gran perla) nel primo tempo e Scamacca su calcio di rigore per concludere con serenità la stagione.

VIDEO | Bologna-Genoa 0-2: goal e highlights

Menzione speciale per Ballardini che ancora una volta porta il Genoa alla salvezza, per il resto il solito Zappacosta che lascia il solco sulla fascia e segna un gran goal, glaciale Scamacca e sicuro come sempre Perin.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.