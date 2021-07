Il Genoa parte per il ritiro, due giocatori finiscono in quarantena: "Contatti con un positivo al covid"

Genoa pronto a partire per il ritiro estivo in vista della stagione 2021/2022. Nel pomeriggio di lunedì 12 luglio 2021 il primo allenamento a Neustift, dove il Grifone rimarrà fino a sabato 24 luglio: da martedì la preparazione andrà avanti al ritmo di doppie sedute, in attesa della prima passerella di sabato prossimo con i dilettanti del Fc Stubai, alle ore 17.

Due giocatori sono stati messi in quarantena per un contatto con un positivo al covid, lo ha comunicato la società attraverso un comunicato in cui si legge: "Davide Biraschi e Stefano Sturaro dovranno restare in quarantena poiché venuti in contatto con soggetto risultato positivo al covid, estraneo al contesto lavorativo. Entrambi i giocatori sono risultati negativi a due tamponi rinofaringei, si potranno unire al gruppo squadra terminato il periodo di quarantena".

Programma amichevoli Genoa estate 2021