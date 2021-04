VIDEO | Genoa-Benevento 2-2: tutto in venti minuti, doppietta di Pandev

Tutto in poco più di 20 minuti tra Genoa e Benevento: due volte in vantaggio la formazione di Inzaghi con Viola e Lapadula e due volte bravo il Genoa a riprenderla con Pandev. Ai punti avrebbe forse meritato qualcosa in più il Grifone che ha avuto il pallone del 3-2 con Destro e nella ripresa ha fatto a lungo la partita, pur senza trovare la via del goal. I ragazzi di Ballardini salgono a quota 33 punti insieme allo Spezia: + 2 su Torino e Benevento e + 5 su un Cagliari in ripresa, ma che oggi sarebbe retrocesso.

Genoa-Benevento 2-2 | Primo tempo

Centrifuga di emozioni nei primi venti minuti di gioco: pronti-via e il Benevento va in vantaggio con un calcio di rigore conquistato da Lapadula (fallo di Radovanovic) e trasformato da Viola, replica immediata del Grifone che agguanta l'1-1 con una zampata di Pandev dopo una leggerezza della difesa. Il Benevento torna in vantaggio con il classico goal dell'ex di Lapadula che, in contropiede, buca Perin, ma è ancora Pandev a salire in cattedra e a fissare il 2-2 al 21': palla di Zappacosta controllata male da un difensore, un regalo per il macedone che in diagonale insacca alle spalle di Montipò. La seconda metà di tempo offre meno emozioni, ma non mancano un paio di tentativi del Grifone con Biraschi dalla distanza e Destro.

Genoa-Benevento 2-2 | Secondo tempo

In avvio di ripresa gara più bloccata, il primo tiro in porta è di Badelj al 55', ma Montipò respinge con i pugni; replica il Benevento con un colpo di testa di Gaich che termina a lato, poi prende in mano il pallino del gioco la formazione di Ballardini che costringe gli Stregoni a difendersi, ma non riesce a creare grosse occasioni da goal.

GENOA-BENEVENTO 2-2 | TABELLINO

Reti: 5' Viola, 11' e 21' Pandev, 15' Lapadula

Genoa (3-5-2): Perin 6; Masiello 6, Radovanovic 5, Criscito 6; Biraschi 6 (78' Goldaniga sv), Zajc 5.5, Badelj 6, Strootman 6.5 (78' Behrami sv), Zappacosta 6.5; Pandev 7.5 (71' Pjaca 5.5), Destro 5.5 (71' Shomurodov 6). All. Ballardini.

Benevento (3-5-2): Montipò 6; Tuia 5.5 (35' Caldirola 6.5), Glik 6, Barba 5; Depaoli 5, Hetemaj 5.5, Viola 7 (86' Schiattarella), Ionita 6 (78' Dabo sv), Improta 5.5; Gaich 5 (78' Insigne sv), Lapadula 7 (86' Di Serio). All. Inzaghi.

Abitro: Pairetto di Nichelino.

Note: ammoniti Strootman e Radovanovic