Genoa-Benevento 2-2, le pagelle: cento volte Pandev, disastro Radovanovic

Tutto in poco più di 20 minuti tra Genoa e Benevento: due volte in vantaggio la formazione di Inzaghi con Viola e Lapadula e due volte bravo il Genoa a riprenderla con Pandev. Ai punti avrebbe forse meritato qualcosa in più il Grifone che ha avuto il pallone del 3-2 con Destro e nella ripresa ha fatto a lungo la partita, pur senza trovare la via del goal. I ragazzi di Ballardini salgono a quota 33 punti insieme allo Spezia: + 2 su Torino e Benevento e + 5 su un Cagliari in ripresa, ma che oggi sarebbe retrocesso.

VIDEO | Genoa-Benevento 2-2: goal e highlights

Eterno Pandev che raggiunge quota cento goal in Serie A grazie alla doppietta, solita prestazione maiuscola (al rientro dopo l'infortunio) per Zappacosta che mette lo zampino in entrambe le marcature del Grifone. Un passo in avanti per Strootman rispetto alla gara contro il Milan e uno indietro per Zajc. Disastroso, infine, Radovanic: serata da dimenticare per il serbo.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.