Genoa, Preziosi scommette su Super Mario

La formula potrebbe essere più o meno quella dello scorso anno a Brescia, un anno di contratto più vari bonus legati al rendimento, dal quale potrebbe dipendere anche un eventuale secondo anno a Genova. Così Mario Balotelli si starebbe apprestando a vestire la maglia del Genoa.

Una scommessa, targata Enrico Preziosi, che può rivelarsi una mossa vincente se il giocatore si mette in testa di tornare quello dei tempi migliori; viceversa potrebbe finire come lo scorso anno, con una delusione per tutti. Come si dice, lo sapremo solo vivendo, ma a quanto pare l'affare è a un passo.

Il procuratore di Super Mario è Mino Raiola, che segue anche Pinamonti e Pellegrini, e proprio nel corso delle trattative per questi due giocatori si sarebbe iniziato a parlare del possibile matrimonio fra Balotelli e il Genoa. Quello che è certo è che in questo momento uno con le caratteristiche dell'ex interista farebbe molto comodo a Maran. Il tecnico ora può contare solo su Destro e Pandev come punte di ruolo.

Qualcuno dice di aver visto Mario giovedì nei pressi del Baluardo, dove di solito i giocatori in arrivo al Genoa sostengono le visite mediche. Fosse vero, mancherebbe solo la firma sul contratto. Dopo che questo sarà depositato, ci sarà l'annuncio ufficiale. Il Genoa lavora anche al ritorno in rossoblù di Sanabria. Prendere entrambi i giocatori vorrebbe dire essere coperti sul fronte offensivo, considerando anche Pjaca.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per la difesa il nome che continua a circolare è quello di Ranocchia. Anche in difesa il Genoa ha bisogno ancora almeno di un rinforzo e l'interista è da settimane la prima scelta. Per chiudere c'è tempo fino al 5 ottobre, giorno in cui termina la sessione estiva di calciomercato.