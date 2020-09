Genoa, Balotelli nel mirino; preso Pellegrini dalla Juve

Al Genoa serve un attaccante per completare la rosa, a maggior ragione dopo le partenze di Favilli e Pinamonti. In questa sessione di mercato si è guardato molto ai giocatori svincolati e così, anche per quanto riguarda un rinforzo per l'attacco, si sta ragionando in quest'ottica.

Quella che sembrava essere solo una suggestione, pare però acquistare concretezza con il passare delle ore, anche se i dettagli sarebbero ancora da definire. Il nome accostato al Genoa è quello di Mario Balotelli, un giocatore che non ha certo bisogno di presentazioni, ma che negli ultimi anni sembra aver perso lo smalto dei tempi migliori, anche a causa di un carattere non facile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Licenziato lo scorso anno dal Brescia, Super Mario è ancora alla ricerca di una squadra. Ad agosto ha compiuto trent'anni ed è presto per pensare di attaccare gli scarpini al chiodo. Nel frattempo il Genoa si è assicurato il laterale sinistro Luca Pellegrini, in arrivo in prestito dalla Juventus. La squadra alla prima uscita stagionale ufficiale contro il Crotone ha ben figurato, ma la vera prova sarà domenica alle 15 al San Paolo contro il Napoli.