Genoa, con Ballardini media punti da Champions: la classifica delle ultime 8 gare

Nelle 8 giornate con Ballardini sulla tolda di comando il Genoa ha conquistato 17 punti in 8 gare, nello stesso periodo hanno fatto meglio solo Lazio (19), Milan e Juventus (18)

Media punti da Champions League con Ballardini sulla panchina del Genoa. La classifica delle ultime giornate parla chiaro, con il cambio di allenatore il Grifone ha cambiato marcia e ha allungato a +9 sulla zona retrocessione.

Nelle 8 giornate con Ballardini sulla tolda di comando il Genoa ha infatti conquistato 17 punti in 8 gare (gli stessi dell'Inter di Conte), nello stesso periodo hanno fatto meglio solo Lazio (19), Milan e Juventus (18). La media è pari a 2,125 punti a gara (la migliore delle quattro esperienze in rossoblù del tecnico di Ravenna), un cammino che varrebbe almeno un posto europeo nell'arco delle 38 gare totali. Evitando voli pindarici rimane comunque un ottimo viatico per il proseguo del campionato di Criscito e compagni che rispetto alle passate stagioni potrebbero salvarsi con meno patemi.

In queste otto giornate il Genoa ha perso una sola volta (2-1 col Sassuolo), ha battuto Spezia (2-1), Bologna (2-0), Cagliari (1-0), Crotone (3-0) e Napoli (2-1) e ha pareggiato 0-0 con l'Atalanta e 1-1 con la Lazio. In questo periodo è passato anche dal penultimo posto al dodicesimo lasciandosi otto squadre alle spalle.

La classifica delle 8 giornate con Ballardini in panchina