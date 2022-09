​Il Baiardo femminile prepara l'esordio in C, le parole di mister Castiglione

E'tempo di iniziare una nuova avventura per il Baiardo femminile che domenica sfida l'Orobica Bergamo per la prima giornata del campionato di Serie C. In panchina ci sarà mister Stefano Castiglione che parla così a pochi giorni dall'esordio: "

"Sono consapevole del fatto che sarà un campionato duro e con compagini forti - spiega - noi siamo una matricola, occorrerà del tempo per essere al top e per plasmare a dovere il gruppo, ma daremo del filo da torcere a tutti. La squadra è composta da giocatrici esperte e da ragazze promettenti: proprio riguardo le giovani, vorrei dire che non dobbiamo commettere l'errore di metterle sotto pressione, bensì facendole crescere settimana dopo settimana con il lavoro sul campo. Sono ragazze brave, volenterose e con ampi margini di miglioramento. Personalmente sono carico - prosegue il mister - ritrovo il mio primo amore, perché ho iniziato anni fa nel Femminile: sono in una società ben organizzata, e so quanto sia storicamente importante questo campionato. Daremo il massimo per onorare al meglio questa prestigiosa maglia, e non cambieremo il nostro atteggiamento al di là delle avversarie. Vogliamo la salvezza, sarà dura, ma il Baiardo venderà cara la pelle".