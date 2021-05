Genoa-Atalanta, probabili formazioni: sfida all'ex Gasperini dopo la salvezza matematica

Penultima giornata di campionato già alle porte dopo il turno infrasettimanale. Sabato 15 maggio alle 15:00 apre la 37esima giornata Genoa-Atalanta con il Grifone già salvo matematicamente dopo il 2-0 di Bologna e la formazione guidata dall'ex Gasperini a caccia di punti Champions. Si gioca allo stadio Luigi Ferraris come sempre a porte chiuse, diretta televisiva sui canali Sky e in streaming su Now Tv.

QUI GENOA. Dopo l'esperimento del tridente contro il Bologna Ballardini dovrebbe tornare al classico 3-5-2 con il solito rebus da sciogliere in attacco. Destro (a riposo nel turno infrasettimanale) e Shomurodov sembrano in vantaggio su Scamacca e Pandev. Per il resto out Criscito e Biraschi, in dubbio Badelj, ma dovrebbe esserci.

QUI ATALANTA. Out Toloi in difesa, da sciogliere i soliti nodi in attacco per Gasperini che dovrebbe scegliere Zapata come punta centrale e mettergli alle spalle Pessina e Malinovskyi, con Muriel e Ilicic pronti a subentrare.

Probabili formazioni Genoa-Atalanta

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Shomurodov, Destro. All. Ballardini.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini.

Arbitro: da designare.

Calcio d'inizio: sabato 15 maggio, ore 15:00.

Dove vederla: Sky, Sky Go e Now TV.