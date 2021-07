Genoa in partenza per il ritiro, il programma delle amichevoli estive

Dopo il ritrovo a Pegli e i primi test atletici al Pio-Signorini il Genoa è pronto a partire per il ritiro estivo che, per la quindicesima volta, sarà a Neustift, tra le meraviglie della Val Stubai.

Lunedì 12 luglio 2021 si parte infatti per l'Austria: due settimane di lavoro intenso sotto la guida di mister Ballardini e rientro fissato per sabato 24 luglio. Il Genoa ha anche ufficializzato le amichevoli estive, il primo test sarà contro i dilettanti dello Stubai sabato 17 luglio alle ore 17, il secondo contro il Wacker Innsbruck (seconda divisione austriaca) mercoledì 21 luglio alle ore 17. Sulla via del ritorno, sabato 24 luglio, il Genoa affronterà un'amichevole all'estero ancora da definire mentre il 31 luglio a Magonza sfiderà il Mainz alle ore 17:30, formazione che milita in Bundesliga, la massima serie della Germania.

Programma amichevoli Genoa estate 2021