Genoa-Juventus, probabili formazioni: Perin tenta il recupero

Torna in campo il Grifone domenica 13 dicembre 2020. Alle ore 18 allo Stadio Luigi Ferraris si gioca Genoa-Juventus, match valido per l'undicesima giornata di Serie A. Impegno complicato per la formazione di Maran, reduce dal pareggio contro la Fiorentina (1-1 con goal della Viola al 98') e senza vittoria in campionato dalla prima giornata.

QUI GENOA. Genoa penultimo in classifica con 6 punti insieme al Torino, tre in meno della Fiorentina che oggi sarebbe salva. Infortunati Marchetti e Zapata, sta recuperando e potrebbe essere disponibile tra i pali Perin, nel caso non dovesse farcela toccherebbe di nuovo a Paleari. Sempre out invece Criscito, Zappacosta e Biraschi mentre in attacco Shomurodov favorito su Pandev per fare coppia con Scamacca.

QUI JUVENTUS. Squalificato Morata in attacco, out Chiellini e Demiral in difesa. Attacco affidato a Dybala e Cristiano Ronaldo con Kulusevski di supporto. Possibile rilancio dal 1' per Arthur al posto di McKennie che potrebbe riposare. Juve reduce dal colpaccio in Champions League contro il Barcellona (3-0) che ha regalato agli uomini di Pirlo il primo posto nel girone oltre alla qualificazione agli ottavi di finale. In campionato bianconeri ancora imbattuti ma al terzo posto in classifica con 5 vittorie e 5 pareggi nelle dieci giornate giocate finora, nell'ultimo turno vittoria 2-1 in rimonta nel derby con il Torino.

Genoa (4-4-2): Perin; Pellegrini, Masiello, Bani, Goldaniga; Sturaro, Lerager, Badelj, Pjaca; Scamacca, Shomurodov. All. Maran.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Calcio d'inizio: domenica 13 dicembre, ore 18

Diretta TV: Sky, Sky Go e Now TV.