Genoa-Sampdoria, le probabili formazioni del derby: tornano i titolari dopo il turn over

Nemmeno il tempo di rifiatare che si torna già in campo. Mercoledì 3 marzo alle 20.45 si gioca il derby di ritorno Genoa-Sampdoria valido per la 25esima giornata di Serie A che si gioca in turno infrasettimanale. Dopo il turn over contro Inter e Atalanta i due tecnici Ballardini e Ranieri dovrebbero puntare sulle formazioni tipo per quello che per entrambe rappresenta il match clou della stagione, anche considerando il buon margine di vantaggio sulla zona retrocessione. Terzo derby della stagione dopo il pareggio 1-1 dell'andata con goal di Jankto e Scamacca e la vittoria 3-1 del Genoa in Coppa Italia: iniziale vantaggio di Verre e ribaltone firmato da Scamacca (doppietta) e Lerager.

QUI GENOA. Sconfitta 3-0 contro l'Inter capolista per il Grifone. In vista del derby dovrebbero tornare titolari in attacco Shomurodov e Destro (ma scalpita anche Pandev) mentre tra difesa e centrocampo dovrebbero riprendersi una maglia dal primo minuto Badelj, Criscito e Zajc.

QUI SAMPDORIA. Anche Ranieri ha optato per il turn-over perdendo 2-0 contro l'Atalanta. In attacco Keita Balde e Quagliarella dovrebbero tornare titolari con Torregrossa ancora alle prese con i problemi fisici che l'hanno tenuto fermo ai box contro la formazione Bergamasca, ma rimangono alte anche le quotazioni di Ramirez. Arma in più a gara in corso Gabbiadini che in passato è stato spesso protagonista nei derby della Lanterna. A centrocampo rientra dalla squalifica Adrien Silva, al suo fianco uno tra Ekdal e Thorsby. Nonostante una prestazione sottotono da subentrante dovrebbe esserci anche Candreva mentre Jankto e Damsgaard si giocano una maglia sull'altra fascia; in difesa dovrebbe tornare Colley al posto di Ferrari.

Probabili formazioni Genoa-Sampdoria derby 3 marzo

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Shomurodov. All. Ballardini.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto; Keita Balde, Quagliarella. All. Ranieri.

Arbitro: in attesa di designazione.

Calcio d'inizio: mercoledì 3 marzo, ore 20.45.

Dove vederla: Sky (numero 253 del satellite, 484 del digitale terrestre), Sky Go e Now Tv.