Genoa-Sampdoria 1-1, le pagelle: Tonelli croce e delizia, goal d'autore sull'asse Strootman-Zappacosta

Finisce 1-1, come all'andata, il derby della Lanterna, con botta e risposta nel secondo tempo tra Zappacosta e Tonelli. Meglio il Genoa nel primo tempo, più organizzato e pericoloso e giustamente in vantaggio a inizio ripresa; la Sampdoria ha il merito di rimanere in partita e reagire agguantando il pareggio grazie al colpo di testa di Tonelli che riscatta l'incertezza in occasione del vantaggio del Grifone.

Migliore in campo Zappacosta per il Genoa, non solo per il goal d'autore, ma brillano anche Destro e Zajc mentre in difesa Masiello e Criscito dimostrano grande solidità. A centrocampo buona prova di Strootman, macchiata solo dalla marcatura leggera in occasione del pareggio di Tonelli.

E proprio il difensore della Sampdoria è protagonista nel bene e nel male perché prima si fa superare troppo facilmente da Zappacosta e poi agguanta il pareggio con un perentorio colpo di testa. Positivi anche Bereszynski e Augello sugli esterni mentre deludono Keita Balde, Verre e Quagliarella. Tra i meno positivi del Genoa Radovanovic, Goldaniga e Pandev nel quarto d'ora finale.

