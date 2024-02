Genoa-Atalanta, arbitra Colombo: i precedenti

Sarà Andrea Colombo di Como l'arbitro della sfida del Ferraris di domenica alle 18 tra Genoa e Atalanta. La giacchetta nera è stata designata per dirigere il match, al suo fianco ci saranno gli assistenti Berti e Rossi, il quarto uomo sarà Prontera, mentre al Var ci sarà Chiffi con l'assistenza di Maresca. Questa la squadra scelta per dirigere un match tra due delle squadre più in forma del torneo, i bergamaschi hanno messo a referto 13 punti nelle ultime 5 partite, nessuno ha fatto meglio, mentre il Grifone è imbattuto da 8 turni.

Genoa-Atalanta, i precedenti con l'arbitro Colombo

Colombo è una sorta di portafortuna per il Genoa che lo ha visto fischiare in quattro sue gare con risultati ottimi: 2 le vittorie, 2 i pareggi e nessuna sconfitta. L'ultimo precedente è quello di inizio gennaio nel match con il Bologna in cui Gudmundsson e compagni sono andati ad un passo dal successo, l'anno scorso il direttore di gara ha fischiato nelle partite di Serie con il Brescia, gara finita 1-1, e con la Spal in cui il Genoa ha sbancato il Mazza 2-0. Il primo incontro in assoluto è stato quello di Coppa Italia dell'8 agosto 2022 con il successo di Marassi 3-2 contro il Benevento.

Sono invece tre le gare dell'Atalanta arbitrate da Colombo, tutte nella scorsa stagione, con una vittoria della Dea in Coppa Italia 5-2 con lo Spezia, un pareggio, 1-1 con la Cremonese, e una sconfitta, con il Napoli al Maradona per 2-0.