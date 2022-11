L'arenzanese Francesca Ferraro prima donna e sesta assoluta all'ultramaratona Atene-Sparta-Atene

Impresa epica per l'atleta arenzanese Francesca Ferraro che porta a casa tre successi in uno all'ultramaratona Atene-Sparta-Atene: dopo aver compiuto 490 km in 88 ore, la 31enne ligure si conferma come prima donna dell'edizione 2022, prima atleta italiana e sesta assoluta.

Davanti a lei, in questa settima edizione dell'Authentic Philippides Run (l'ultramaratona no stop su strada più lunga al mondo), solo Lukasz Sagan, Peter Toldi, Rodrigo Freeman, Pavlos Kragiopoulos e Ville Niemenmaa.

Francesca Ferraro, che corre per Emozioni Sport Team Asd, è riuscita a portare a casa l'impresa in una gara in cui un grande successo è rappresentato anche solo dal riuscire a completarla, come da regolamento, in meno di 104 ore. E non è scontato: nel 2018, tanto per fare un esempio, appena 5 atleti sono riusciti.

Non tutti si possono iscrivere liberamente all'ultramaratona Atene-Sparta-Atene: per partecipare bisogna essere in possesso di diritti acquisiti in base ai risultati sportivi degli ultimi due anni. Oltre a Ferraro, in rappresentanza dell'Italia c'erano anche William Da Roit e Leonardo Curatolo: in totale, gli iscritti di questa edizione erano 45 per 14 nazioni.

All'arrivo al traguardo, domenica sera, applausi, abbracci, medaglia e corona d'alloro per Francesca: "Sono felicissima di questo traguardo - ha detto in un video postato sulla pagina Facebook Runners Italia - a volte la vita sa stupire". "Sono felice - è il commento di Francesco Cannito, Fidal, che ha assistito la 31enne arenzanese - perché Francesca realizza il suo sogno, ma ne ero sicuro perché è un'atleta fortissima".