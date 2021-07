Euro 2020, due maxischermi a Genova per seguire la finale

Saranno posizionati in piazza De Ferrari e al porto antico. Possibile vengano regolamentati gli accessi per evitare assembramenti

Il Comune di Genova ha deciso di allestire due maxischermi per seguire la finale degli europei di calcio, che si giocherà a Londra a partire dalle 21 di domenica 11 luglio 2021. Saranno posizionati in piazza De Ferrari e al porto antico.

In queste ore vengono definiti i dettagli organizzativi per regolamentare eventualmente gli accessi ed evitare assembramenti. Nelle prossime ore si conoscerà anche l'avversaria dell'Italia: sarà una fra Inghilterra e Danimarca, che si affrontano nell'altra semifinale del torneo.

A trascinare gli azzurri in finale è stato Federico Chiesa, nato a Genova il 25 ottobre 1997, che ha aperto le marcature. Poi il pareggio di Álvaro Morata, che ha gelato il sangue ai tifosi italiani. Nei supplementari la squadra ha avuto il merito di pressare alta la Spagna, impedendole di rendersi pericolosa dalle parti di Donnarumma. Poi i rigori e l'errore di Morata, che ha regalato il passaggio del turno alla nazionale di Mancini.

Nell'altra semifinale i favori del pronostico vanno all'Inghilterra, reduce dal poker rifilato all'Ucraina di Shevchenko. Ma il dramma di Eriksen sembra aver dato una marcia in più alla Danimarca, dunque non resta che aspettare la fine della partita per sapere quale sarà l'altra finalista.

La partita che deciderà gli europei si potrà seguire anche ai giardini Luzzati, dove già in occasione della semifinale molti tifosi si sono assiepati davanti al maxischermo allestito nell'area sopra piazza delle Erbe.